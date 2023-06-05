16 مليوناً بحاجة لمساعدات إنسانية وسط منطقة الساحل

أبيدجان (وكالات)

يحتاج أكثر من 16 مليون شخص متأثرين بتغيّر المناخ والنزاعات المسلّحة في منطقة الساحل المكوّنة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لتقرير نشرته، أمس، لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية أميركية.

ويشكّل هذا الرقم «غير المسبوق ارتفاعاً بنسبة 172 في المئة منذ عام 2016»، حسبما أشارت المنظمة التي أضافت أنّ «الدول الثلاث لا تمثّل سوى 0.9 في المئة من سكّان العالم، ولكنّها تشكّل 5 في المئة من الاحتياجات الإنسانية العالمية».

وتشهد بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعمال عنف إرهابية في عدّة أجزاء من أراضيها، منذ نحو عقد من الزمن.

وفي الوقت نفسه، فإنّ معظم منطقة وسط الساحل «معرّضة بشدّة لتغيّر المناخ، إذ ترتفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 مرّة أسرع من بقيّة العالم، ومن المتوقّع زيادة تتراوح بين درجتين و4.3 درجة مئوية بحلول عام 2080»، وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير أنّ مواسم الجفاف «الأطول» أو الفيضانات «تلحق الضرر بالمزروعات» التي يعتاش منها «78 في المئة من السكان» في هذه المنطقة.