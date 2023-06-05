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تسمم 60 تلميذة أفغانية ونقلهن للمستشفى

تسمم 60 تلميذة أفغانية ونقلهن للمستشفى
6 يونيو 2023 00:55

كابول (رويترز)
 
أكدت الشرطة الأفغانية، أمس، أن حوالي 60 فتاة أفغانية دخلن المستشفى بعد تعرضهن للتسمم في مدرستهن في شمال أفغانستان.
ووقعت حالات التسمم في مدرسة للبنات في إقليم ساريبول الأفغاني، وجاءت بعد تساؤلات عديدة حول تعليم الفتيات. وقال المتحدث باسم شرطة ساريبول: «دخل مجهولون مدرسة للبنات، في منطقة سانشراك، وسمموا الفصول وعندما دخلت الفتيات للفصول تسممن»، لكنه لم يخض في تفاصيل عن المادة المستخدمة أو من يشتبه في مسؤوليتهم عن الواقعة.وقال المتحدث، إن الفتيات نقلن للمستشفى لكنهن في «حالة جيدة»، مضيفاً أن السلطات لم تلق القبض على أي شخص.
ومنعت إدارة حركة طالبان الأفغانية معظم الطالبات من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعة منذ توليها السلطة في عام 2021، وهو ما أثار إدانات دولية واستنكاراً من الكثير من الأفغان. وأبقت سلطات «طالبان» المدارس الابتدائية مفتوحة للفتيات حتى سن 12 عاماً تقريباً، وتقول إنها تدعم تعليم الإناث، لكن وفقاً لاشتراطات معينة.

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