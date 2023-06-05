الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الفاتيكان يوفد مبعوثاً للسلام إلى أوكرانيا

عربة مصفحة في أحد شوارع خاركيف قرب الحدود الروسية الأوكرانية (رويترز)
6 يونيو 2023 00:56

الفاتيكان (وكالات)

أخبار ذات صلة
الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعاً طارئاً بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا
انهيار سد نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا

أعلن الفاتيكان، في بيان، أن الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي الذي كلفه البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، القيام بمهمة سلام في أوكرانيا، سيتوجه إلى كييف لإجراء محادثات مع سلطات البلاد.
وتأتي الزيارة، التي بدأت أمس ولمدة يومين، في وقت أكدت القوات الروسية أنها صدت «هجوماً واسع النطاق» شنه الجيش الأوكراني.
وأورد البيان أن «الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو الاستماع بانتباه إلى السلطات الأوكرانية فيما يتصل بالسبل الممكنة للتوصل إلى سلام عادل، ودعم الخطوات الإنسانية التي تسهم في تخفيف التوترات».
وكان البابا فرنسيس عهد قبل أسبوعين إلى الكاردينال مهمة سلام في أوكرانيا، علماً بأنه ينتمي إلى جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية المعروفة بنشاطها في خدمة الدبلوماسية.
وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني يومها أن البابا طلب من زوبي «المساعدة في معالجة التوترات في النزاع بأوكرانيا، مع الأمل بأن يتيح ذلك فتح دروب السلام».
وكان البابا فرنسيس استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 13 مايو. ودعا البابا مراراً إلى إرساء السلام في أوكرانيا. والتقى في أبريل رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال الذي دعاه إلى زيارة بلاده.
وأعلنت أوكرانيا، أمس، تحقيق مكاسب على مشارف مدينة باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، غير أنّها قلّلت من حجم «الأعمال الهجومية» التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في الوقت الذي أكّدت فيه روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.
وجاءت هذه العمليات في الوقت الذي تؤكّد فيه السلطات الأوكرانية منذ أشهر استعدادها لشنّ هجوم مضاد كبير. وشدّدت السلطات الأوكرانية على أنّها لن تكشف عن خططها وتوقيت هذا الهجوم.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، أمس، إنّ «العملية الدفاعية تشمل عمليات مضادة.. من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية».
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو.
وأشارت إلى أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوتشني الواقعة في منقطة دونيتسك، وفي بلدة نوفوداريفكا الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب زابوريجيا.
كما جرت «محاولات جديدة لاختراق الدفاعات الروسية»، بعد ظهر أمس، بالقرب من بلدة نوفودونيتسكي، في محيط فوغليدار التي تعدّ نقطة ساخنة على الجبهة في جنوب منطقة دونيتسك.
وأوضحت وزارة الدفاع أنّ رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف «كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه».

الفاتيكان
البابا فرنسيس
الكنيسة الكاثوليكية
أوكرانيا
كييف
روسيا
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": إعفاء الرعايا السودانيين في الدولة من غرامات "قانون الإقامة"
الإمارات
"الهوية والجنسية" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "إليك أقرب" لإدراج بصمات طلبة المدارس
اليوم 12:42
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©