الفاتيكان يوفد مبعوثاً للسلام إلى أوكرانيا

الفاتيكان (وكالات)

أعلن الفاتيكان، في بيان، أن الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي الذي كلفه البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، القيام بمهمة سلام في أوكرانيا، سيتوجه إلى كييف لإجراء محادثات مع سلطات البلاد.

وتأتي الزيارة، التي بدأت أمس ولمدة يومين، في وقت أكدت القوات الروسية أنها صدت «هجوماً واسع النطاق» شنه الجيش الأوكراني.

وأورد البيان أن «الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو الاستماع بانتباه إلى السلطات الأوكرانية فيما يتصل بالسبل الممكنة للتوصل إلى سلام عادل، ودعم الخطوات الإنسانية التي تسهم في تخفيف التوترات».

وكان البابا فرنسيس عهد قبل أسبوعين إلى الكاردينال مهمة سلام في أوكرانيا، علماً بأنه ينتمي إلى جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية المعروفة بنشاطها في خدمة الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني يومها أن البابا طلب من زوبي «المساعدة في معالجة التوترات في النزاع بأوكرانيا، مع الأمل بأن يتيح ذلك فتح دروب السلام».

وكان البابا فرنسيس استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 13 مايو. ودعا البابا مراراً إلى إرساء السلام في أوكرانيا. والتقى في أبريل رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال الذي دعاه إلى زيارة بلاده.

وأعلنت أوكرانيا، أمس، تحقيق مكاسب على مشارف مدينة باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، غير أنّها قلّلت من حجم «الأعمال الهجومية» التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في الوقت الذي أكّدت فيه روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.

وجاءت هذه العمليات في الوقت الذي تؤكّد فيه السلطات الأوكرانية منذ أشهر استعدادها لشنّ هجوم مضاد كبير. وشدّدت السلطات الأوكرانية على أنّها لن تكشف عن خططها وتوقيت هذا الهجوم.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، أمس، إنّ «العملية الدفاعية تشمل عمليات مضادة.. من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية».

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو.

وأشارت إلى أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوتشني الواقعة في منقطة دونيتسك، وفي بلدة نوفوداريفكا الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب زابوريجيا.

كما جرت «محاولات جديدة لاختراق الدفاعات الروسية»، بعد ظهر أمس، بالقرب من بلدة نوفودونيتسكي، في محيط فوغليدار التي تعدّ نقطة ساخنة على الجبهة في جنوب منطقة دونيتسك.

وأوضحت وزارة الدفاع أنّ رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف «كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه».