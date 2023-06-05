مباحثات أفريقية حول الأزمة الأوكرانية

القاهرة (الاتحاد)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، لحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني.

وأفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي، بحث في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من الرؤساء الأفارقة، المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشارك في الاجتماع كل من الرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما.

وذكر المتحدث أن القادة الأفارقة تباحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلاً عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.