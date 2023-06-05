أوكرانيا تُعلن إحراز «نجاحات» قرب باخموت

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، تحقيق مكاسب على مشارف مدينة باخموت في شرق البلاد التي تشهد معارك منذ أشهر.

ما زال قطاع باخموت، وفق كييف، «محور العمليات القتالية» رغم إعلان موسكو أنّها سيطرت على المدينة في مايو الماضي.

وقالت غانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إنّ «العملية الدفاعية تشمل عمليات مضادة. من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية».

وأضافت ماليار أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم في ضواحي باخموت «على جبهة واسعة نسبياً»، مضيفة «نُحرز نجاحات ونحتلّ المرتفعات».

وبينما تحافظ أوكرانيا على صمتها بشأن خططها الفعلية للهجوم المضاد، يتوقّع خبراء وجنود روس أن تصعّد القوات الأوكرانية هجماتها لجس النبض، قبل إطلاق الهجوم الكبير.