روسيا تعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين خلال هجوم

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، أنه قتل 900 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية أثناء التصدي لعملية تقدم للقوات الأوكرانية.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش في العاصمة الروسية موسكو إن الجيش الأوكراني "لم يحقق أهدافه".

وأوضح كوناشينكوف أن مجموعة الجيش الروسي الشرقية وكذلك الضربات من القوات الجوية والمدفعية ألحقت خسائر فادحة بالأوكرانيين في قريتي "نيسكوشن" في منطقة دونيتسك، و"نوفوداريفكا" في منطقة زابوريجيا.

وأفاد المتحدث الروسي بأنه في هذه المنطقة الأخيرة فقط، خسر الجيش الأوكراني نحو 300 جندي.

وأضاف كوناشينكوف أنه بشكل إجمالي، قتل أكثر من 900 جندي أوكراني على كل جبهات القتال خلال 24 ساعة. ولم تؤكد كييف الخسائر حتى الآن أو بدء هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

ووصفت كييف هذه التقارير بـأنها حملة تضليل تهدف إلى "إضعاف معنويات الأوكرانيين".

كانت روسيا أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها صدّت «هجوماً واسع النطاق» لقوات أوكرانية في منطقة دونيتسك، فيما التزمت كييف الصمت بهذا الشأن مواصلةً عدم البوح بمعلومات عن الهجوم المضاد الكبير الذي تعدّه منذ شهور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو.