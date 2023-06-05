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نائب الرئيس الأميركي السابق يترشح لسباق البيت الأبيض

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق
5 يونيو 2023 20:45

قدم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، اليوم الاثنين، ترشيحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض، وفقاً لوثائق أصدرتها لجنة الانتخابات الفدرالية.
وسيواجه بنس رئيسه وشريكه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2024.
سيضفي بنس الطابع الرسمي على دخوله المنافسة في لقاء في ولاية أيوا، يوم الأربعاء، في يوم ذكرى ميلاده الرابع والستين.
وأضاف مصدران، أن بنس سيطلق حملته، سعيا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، بمقطع فيديو وكلمة يدلي بها في ولاية أيوا.
وكان بنس قد أثار غضب ترامب عندما رفض دعم جهوده الرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

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المصدر: وكالات
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