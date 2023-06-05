الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اعتقال 25 شخصا من مافيا لتهريب المخدرات في أوروبا

الشرطة الألمانية تصادر مقتنيات ضمن حملة اعتقال أعضاء المافيا
5 يونيو 2023 20:33

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على 25 شخصا في إيطاليا وبلجيكا وألمانيا في مداهمات تتعلق بعصابة مزعومة لتهرِيب المخدرات تديرها مافيا "ندرانجيتا".
وقالت شرطة الجمارك إن المنظمة الإجرامية تعمل من إقليم كالابريا الإيطالي، موطن ندرانجيتا، فضلا عن أن لها مركزا في ألمانيا حيث استوردت "كميات هائلة" من الكوكايين والهيروين والحشيش.
واتُّهم المشتبه بهم برتكاب جرائم مختلفة منها التآمر الإجرامي وتهريب المخدرات، وصودرت منهم أصول بقيمة 3.8 مليون يورو (4.06 مليون دولار) تشمل عقارات وأراضي وشركات.
في الأثناء، اجتمع وزراء داخلية ست دول أوروبية في مدينة أنتويرب في بلجيكا اليوم الاثنين لمناقشة تفتيش الحاويات البحرية، والجوانب الأخرى المتعلقة بالجريمة المنظمة لمواجهة تهريب المخدرات عبر الموانئ الرئيسية في غرب أوروبا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يجب إغلاق مثل هذه" البوابات" لتهريب المخدرات. وشارك في الاجتماع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.
يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على نحو 150 مشتبها بهم في مداهمة ضد عصابة "ندرانجيتا"، في مايو الماضي، في عدة دول من بينها ألمانيا.  

أخبار ذات صلة
«شباب شرطة أبوظبي» يناقش مخاطر «الترويج الإلكتروني للمخدرات»
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
المصدر: وكالات
المخدرات
مافيا
مافيا كالابريا
اعتقال
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": إعفاء الرعايا السودانيين في الدولة من غرامات "قانون الإقامة"
الإمارات
"الهوية والجنسية" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "إليك أقرب" لإدراج بصمات طلبة المدارس
اليوم 12:42
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©