اعتقال 25 شخصا من مافيا لتهريب المخدرات في أوروبا

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على 25 شخصا في إيطاليا وبلجيكا وألمانيا في مداهمات تتعلق بعصابة مزعومة لتهرِيب المخدرات تديرها مافيا "ندرانجيتا".

وقالت شرطة الجمارك إن المنظمة الإجرامية تعمل من إقليم كالابريا الإيطالي، موطن ندرانجيتا، فضلا عن أن لها مركزا في ألمانيا حيث استوردت "كميات هائلة" من الكوكايين والهيروين والحشيش.

واتُّهم المشتبه بهم برتكاب جرائم مختلفة منها التآمر الإجرامي وتهريب المخدرات، وصودرت منهم أصول بقيمة 3.8 مليون يورو (4.06 مليون دولار) تشمل عقارات وأراضي وشركات.

في الأثناء، اجتمع وزراء داخلية ست دول أوروبية في مدينة أنتويرب في بلجيكا اليوم الاثنين لمناقشة تفتيش الحاويات البحرية، والجوانب الأخرى المتعلقة بالجريمة المنظمة لمواجهة تهريب المخدرات عبر الموانئ الرئيسية في غرب أوروبا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يجب إغلاق مثل هذه" البوابات" لتهريب المخدرات. وشارك في الاجتماع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على نحو 150 مشتبها بهم في مداهمة ضد عصابة "ندرانجيتا"، في مايو الماضي، في عدة دول من بينها ألمانيا.