ميقاتي يدعو لمشاركة الجميع في الإصلاحات لإنقاذ لبنان

شدد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الاثنين، على ضرورة مشاركة الجميع في الإصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ لبنان.

جاء حديث ميقاتي خلال كلمة له في السرايا الحكومي، المقر الرسمي لرئيس الحكومة اللبنانية ومكان عمله، خلال الإعلان عن اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالشراكة مع وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، لمشروع جديد لاستدامة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان ما سيعيد تشغيل 11 محطة رئيسة لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان.

وشدد ميقاتي على "ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية وأن نشارك جميعاً بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن".

وأضاف "اليوم، وبمبادرة من اليونيسف وبالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يتقاعس يوماً عن مساعدة لبنان في الأمور الأساسية والجدية، نصل إلى توقيع هذا الاتفاق الذي نأمل أن يكون فرصة سانحة لتقوم الدولة اللبنانية بأخذ دورها عوض الاتكال على الآخرين من أجل إدارة هذه المنشآت وتحسينها".

من ناحيته، أعلن رالف طراف، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان أن "هذا مشروع اليوم تمتدّ فوائده إلى ما هو أبعد من مجال إدارة مياه الصرف الصحي، إذ إن استمرار عمل مرافق الصرف الصحي بالإضافة إلى المعالجة المناسبة لمياه الصرف الصحي، من الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أنه "من خلال ضمان معالجة مياه الصرف الصحي، نخفف من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ونحمي الصحة والرفاه. لذلك، بقدر ما يُعتبر هذا التمويل استثماراً في صحة الناس ونوعية حياتهم، فهو أيضًا استثمار مهم في التعافي الاقتصادي للبلاد".

يعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات. وأبرم لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب من بيروت تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي.