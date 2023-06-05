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موسكو تستبعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب

سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر تفتيشها في تركيا
5 يونيو 2023 18:49

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية قولها، اليوم الاثنين، إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو المقبل.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استؤنفت.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة ستجرى في جنيف في التاسع من يونيو الجاري.
وتوسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرام هذا الاتفاق في يوليو الماضي للسماح لأوكرانيا باستئناف الصادرات من موانئها الجنوبية.
كما أبرم اتفاق آخر، مدته ثلاث سنوات، وافقت بموجبه الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في تصدير شحنات مواد غذائية وأسمدة.
وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من الاتفاق إذ تشكو من استمرار وجود عراقيل أمام صادراتها.
كما تطالب موسكو بإعادة فتح خط أنابيب ينقل الأمونيا من روسيا إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود للتصدير إلى الأسواق العالمية وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية.
ومدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في 18 مايو الماضي حين وافقت روسيا وقتها على تمديده لمدة 60 يوما أخرى تنتهي في 17 يوليو.

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