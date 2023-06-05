أوروبا تضع توصية حول المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي

حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي منصات الإنترنت الكبرى، اليوم الاثنين، على البدء الفوري بتعريف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وقالت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل، إن التعريف الطوعي للنصوص أو المحتوى المرئي الذي تقدمه الخوارزميات يساعد المستخدمين في التفرقة بينه وبين المحتوى الذي يقدمه البشر.

وأضافت يوروفا أن البرامج «قادرة، خلال ثواني، على تقديم محتوى ومرئيات معقدة، تبدو مدعومة جيداً»، أو تقديم صور لأحداث مختلقة أو تقليد صوت شخص.

وأوضحت «هذه التكنولوجيات تثير تحديات جديدة بشأن مكافحة المعلومات المضللة».

وأشارت إلى أن منصات الإنترنت «سوف تستخدم تكنولوجيا تقوم بتحديد مثل هذا المحتوى وبتعريفه بوضوح للمستخدمين»، مضيفة أنها علمت من ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة «جوجل» أنه يتم بالفعل تطوير تكنولوجيا لرصد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتعريفه.

وأكدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أن عملية التعريف سوف تساعد في التغلب على نشر المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وقالت «عندما يتعلق الأمر بإنتاج الذكاء الاصطناعي، لا أرى أي حق للآلات بأن يكون لها حرية التعبير». وأضافت أن عملية التعريف سوف تبدأ على الفور، وستطبقها الشركات، الموقعة على مدونة قواعد الممارسة الخاصة بالمفوضية الأوروبية بصورة اختيارية.