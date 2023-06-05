الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوروبا تضع توصية حول المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي

فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية
5 يونيو 2023 18:33

حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي منصات الإنترنت الكبرى، اليوم الاثنين، على البدء الفوري بتعريف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
وقالت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل، إن التعريف الطوعي للنصوص أو المحتوى المرئي الذي تقدمه الخوارزميات يساعد المستخدمين في التفرقة بينه وبين المحتوى الذي يقدمه البشر.
وأضافت يوروفا أن البرامج «قادرة، خلال ثواني، على تقديم محتوى ومرئيات معقدة، تبدو مدعومة جيداً»، أو تقديم صور لأحداث مختلقة أو تقليد صوت شخص.
وأوضحت «هذه التكنولوجيات تثير تحديات جديدة بشأن مكافحة المعلومات المضللة».
وأشارت إلى أن منصات الإنترنت «سوف تستخدم تكنولوجيا تقوم بتحديد مثل هذا المحتوى وبتعريفه بوضوح للمستخدمين»، مضيفة أنها علمت من ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة «جوجل» أنه يتم بالفعل تطوير تكنولوجيا لرصد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتعريفه.
وأكدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أن عملية التعريف سوف تساعد في التغلب على نشر المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
وقالت «عندما يتعلق الأمر بإنتاج الذكاء الاصطناعي، لا أرى أي حق للآلات بأن يكون لها حرية التعبير». وأضافت أن عملية التعريف سوف تبدأ على الفور، وستطبقها الشركات، الموقعة على مدونة قواعد الممارسة الخاصة بالمفوضية الأوروبية بصورة اختيارية.

أخبار ذات صلة
خريجو «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»: الإمارات مركز عالمي للابتكار
عمر العلماء: صحة المجتمع أولوية وطنية
المصدر: د ب أ
فيرا يوروفا
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
الذكاء الاصطناعي
محتوى
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": إعفاء الرعايا السودانيين في الدولة من غرامات "قانون الإقامة"
الإمارات
"الهوية والجنسية" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "إليك أقرب" لإدراج بصمات طلبة المدارس
اليوم 12:42
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©