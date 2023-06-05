أوكرانيا تلتزم الصمت.. وروسيا تعلن صد هجوم كبير

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها صدّت «هجوماً واسع النطاق» لقوات أوكرانية في منطقة دونيتسك، فيما التزمت كييف الصمت بهذا الشأن مواصلةً عدم البوح بمعلومات عن الهجوم المضاد الكبير الذي تعدّه منذ شهور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو.

وتابعت أن أهداف الهجوم لم تتحقق في خرق الخطوط الروسية، متحدثة عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأوكراني.

تدمير آلية عسكرية

وذكر البيان أن رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف «كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه».

وقال مسؤول محلي، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية أطلقت هجوما واسع النطاق في منطقة زابوريجيا (جنوب).

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المسؤول قوله «أطلقت القوات الأوكرانية هذا الصباح هجوماً على نطاق أوسع من الأمس. الوضع مقلق».

ولم تتحدث السلطات الأوكرانية عن هذه الوقائع. وأفاد جيشها مؤخرا بأن أي إعلان لن يصدر عن بدء الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه منذ شهور.

صمت كييف

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إنه لا يمتلك معلومات بخصوص هذا الهجوم الذي تقول روسيا إن كييف شنته على خمس نقاط في خطوط المواجهة في دونتسك.

وأضاف متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، رداً على سؤال «لا نملك مثل تلك المعلومات ولا نعلق على أي نوع» من هذه العمليات.

وفي تسجيل مصوّر نشره أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني، أمس الأحد على موقع «تويتر»، بدا جيش بلاده كأنه يدعو الجنود إلى التزام الصمت وأُرفق مقطع الفيديو بعبارة «الخطط تهوى الصمت».

ويتوقع خبراء وجنود روس أن تصعّد القوات الأوكرانية هجماتها لجس النبض، قبل إطلاق الهجوم الكبير.