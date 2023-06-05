الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جرحى في اصطدام سيارة بحشد بسويسرا

سيارة وأفراد من الشرطة السويسرية (أرشيفية)
5 يونيو 2023 14:36

أصيب خمسة أطفال وامرأة بجروح في حادث اصطدام سيارة بحشد خلال مهرجان للرماية في سويسرا، وفق ما ذكرت الشرطة.

واصطدمت السيارة بمجموعة من الأشخاص، ما أدى إلى إصابة امرأة وخمسة أطفال بجروح، وفق ما ذكرت شرطة فريبورغ.

ونقلت عدة سيارات إسعاف المصابين إلى المستشفيات المحيطة بعد الحادث الذي وقع بعيد الساعة 15,30 (13,30 ت غ).

أخبار ذات صلة
بحث التعاون بين نيابتي أبوظبي وسويسرا
قتلى وجرحى في حادث سير بمصر

وقالت الشرطة "تشير المعلومات الأولية إلى أن السائقة دخلت ساحة المهرجان أثناء نقلها طفلاً كان مصابا في نشاط خاص".

وتابعت "لسبب سيحدده التحقيق، اصطدمت عن طريق الخطأ بأشخاص في الساحة وأصابتهم قبل أن تتوقف".
وتم اصطحاب السائقة التي لم تتعرض لأي إصابات إلى مركز للشرطة ليتم استجوابها.

المصدر: وكالات
سويسرا
حادث سير
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": إعفاء الرعايا السودانيين في الدولة من غرامات "قانون الإقامة"
الإمارات
"الهوية والجنسية" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "إليك أقرب" لإدراج بصمات طلبة المدارس
اليوم 12:42
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©