استئناف حركة القطارات في موقع كارثة الاصطدام في الهند

استأنفت قطارات الركاب والشحن رحلاتها الاثنين في موقع أكبر حادثة للسكك الحديد في الهند منذ عقود، واوردت حصيلة معدلة للقتلى تراجع عددهم عما كان معلناً.

أعلنت السلطات الهندية أنها تمكنت من تحديد سبب اصطدام القطارات الثلاثة مساء الجمعة قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا شرق الهند، والذي أسفر عن مقتل حوالي 300 شخص واصابة أكثر من ألف، مشيرة إلى حدوث خطأ في تغيير المسار.

وذكرت السلطات في البداية أن عدد القتلى بلغ 288 لكن حكومة ولاية أوديشا عدّلت الرقم ليصبح 275، نظراً لإحصاء بعض الجثث مرتين من طريق الخطأ.

وقالت السلطات الأحد إن 382 مصاباً من أصل 1175 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى. ولا تزال المخاوف كبيرة من ارتفاع عدد القتلى مع اكتظاظ المراكز الطبية بالجرحى، بينهم كثيرون في حالة خطيرة.



وقال وزير السكك الحديد الهندي أشويني فيشناو الأحد "حددنا سبب الحادث والأشخاص المسؤولين عنه".

وأوضح أن "التغيير الذي حدث خلال التشابك الإلكتروني هو ما تسبب بالحادث".



وقالت الصحيفة إن قطار "كوروماندا اكسبريس" الذي يربط بين كالكوتا ومادراس أعطي الضوء الأخضر ليسير على السكة الرئيسية لكن تم تغيير مساره بسبب خطأ بشري إلى سكة كان يستخدمها قطار للشحن.

واصطدم قطار الركاب بسرعة حوالي 130 كلم في الساعة، بقطار الشحن مما أدى الى انقلاب ثلاث عربات على السكة المجاورة واصطدامها بالجزء الخلفي من قطار سريع كان في رحلة بين بانغالور وكالكوتا، كما أضافت الصحيفة نقلاً عن التقرير نفسه.





