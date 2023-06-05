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الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان "مايون"

الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان "مايون"
5 يونيو 2023 12:04

رفعت الفلبين، اليوم الاثنين، مستوى التحذير بشأن بركان "مايون" جنوب مانيلا بسبب "الاضطرابات المتزايدة" ونصحت المواطنين بالبقاء خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات.

ورفع معهد علم البراكين درجة التحذير من بركان "مايون" إلى المستوى الثاني، على مقياس من خمس مستويات، حيث حذر من أن الاضطرابات الحالية قد تؤدي إلى انفجارات من البخار "أو حتى تسبق ثوران بركاني خطير"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأضاف المعهد أنه لوحظ زيادة في سقوط الصخور من قبة الحمم البركانية في فوهة البركان منذ أواخر أبريل الماضي.

وشهد بركان مايون، وهو موقع سياحي شهير بسبب شكله المخروطي، انفجارات مدفوعة بالبخار في عام 2019، وتم رفع درجة التحذير من البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2018، مما فرض عمليات إجلاء وإلغاء رحلات جوية.

المصدر: وكالات
بركان
الفلبين
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