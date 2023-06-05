الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حريق في جبال بألمانيا وإجلاء سائحين

أرشيفية
5 يونيو 2023 07:59

اندلع حريق في قمة كونيجسبرج بجبال هازر شمالي ألمانيا. وأرغم الحريق 100 شخص على مغادرة أعلى قمة في شمال ألمانيا، وهي قمة بوكن.

وقالت متحدثة باسم مدينة فيرنيجيروده القريبة إنه تم إجلاء السائحين الذين كانوا على مقربة من الحريق.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: نعمل بروح الفريق الواحد
حياكم في أبوظبي.. «صيف واحد لا يكفي»

وقالت المتحدثة "تم إجلاء الناس بحافلة حتى يتمكنوا من النزول من الجبل بأمان. وتم تعليق حركة السكك الحديدية، بسبب مخاوف من وجود خطر على القضبان."

واندلع الحريق في فترة ما بعد الظهر أسفل القمة الفرعية لجبل بروكن. وتسببت الرياح المتغيرة في انتشار ألسنة اللهب بسرعة، حيث أكلت النيران حوالي هكتارين بحلول مساء الأحد. وتم ارسال طائرة إطفاء ونحو 120 من رجال الإطفاء من البلدات المجاورة لإخماد النيران.

المصدر: وكالات
السياحة
حريق
الجبال
المانيا
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": إعفاء الرعايا السودانيين في الدولة من غرامات "قانون الإقامة"
الإمارات
"الهوية والجنسية" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "إليك أقرب" لإدراج بصمات طلبة المدارس
اليوم 12:42
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©