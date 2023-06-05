حريق في جبال بألمانيا وإجلاء سائحين

اندلع حريق في قمة كونيجسبرج بجبال هازر شمالي ألمانيا. وأرغم الحريق 100 شخص على مغادرة أعلى قمة في شمال ألمانيا، وهي قمة بوكن.

وقالت متحدثة باسم مدينة فيرنيجيروده القريبة إنه تم إجلاء السائحين الذين كانوا على مقربة من الحريق.

وقالت المتحدثة "تم إجلاء الناس بحافلة حتى يتمكنوا من النزول من الجبل بأمان. وتم تعليق حركة السكك الحديدية، بسبب مخاوف من وجود خطر على القضبان."

واندلع الحريق في فترة ما بعد الظهر أسفل القمة الفرعية لجبل بروكن. وتسببت الرياح المتغيرة في انتشار ألسنة اللهب بسرعة، حيث أكلت النيران حوالي هكتارين بحلول مساء الأحد. وتم ارسال طائرة إطفاء ونحو 120 من رجال الإطفاء من البلدات المجاورة لإخماد النيران.