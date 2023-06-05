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غرق تلميذات بانقلاب قارب في غينيا

أرشيفية
5 يونيو 2023 07:48

غرقت سبع تلميذات غينيّات على الأقل، في نهر النيجر بعدما انقلب الزورق الذي سافرن على متنه لإجراء امتحانات، على ما أفاد وزير التعليم.

وكانت الفتيات تعبرن نهر النيجر في شمال شرق غينيا لإجراء امتحانات قبول في المدرسة الثانوية التي تبدأ، اليوم الاثنين.
وقال وزير محو الأمية والتعليم ما قبل الجامعي غيوم هوينغ لصحافيين خلال زيارة للمنطقة لإطلاق فترة الامتحانات "صدمنا بهذه الأخبار السيئة بأن سبع تلميذات فقدن حياتهن".

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من جهته، قال موظف الأمن مامادي كيتا لوكالة فرانس برس إن أخته غير الشقيقة كانت من بين الضحايا.
وأوضح "ذهبت هي ورفيقاتها إلى الجانب الآخر من نهر النيجر لإجراء الاختبارات الأولى لامتحانات القبول للصف السابع".
وأضاف خلال اتصال هاتفي "ركبن زورقا محملا فوق طاقته وقد غرق تحت وطأة الركاب والبضائع".
وقال مصدر محلي تحدث شرط عدم كشف هويته إن عدد القتلى غير نهائي وإن البحث عن جثث ما زال جاريا.

المصدر: وكالات
غينيا
النيجر
افريقيا
غرق قارب
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