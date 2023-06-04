الإثنين 5 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط

ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يصل إلى اجتماع أوبك+
5 يونيو 2023 00:35

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الأحد، إن بلاده تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماع لتحالف «أوبك+» لكبار المنتجين.
وقرر التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارج المنظمة، بعد سبع ساعات من المحادثات، خفض إجمالي الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل إضافية يومياً.
وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، إن إجمالي تخفيضات التحالف للإنتاج منذ أكتوبر 2022 وصلت إلى 3.66 مليون برميل يومياً، وذلك لضمان استقرار السوق العالمية للنفط.
وبشكل منفصل، أوضح مكتب نوفاك أن روسيا ستعدل مستوى إنتاجها من النفط الخام إلى 9.828 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير. وبذلك، سيصل إنتاجها المستهدف إلى نحو 9.3 مليون برميل يومياً بعد أن أعلنت خفضا طوعياً إضافياً في وقت سابق بواقع 500 ألف برميل يومياً.
وأضاف نوفاك أن السوق متوازنة بشكل أو بآخر، وأن الطلب آخذ في الارتفاع، لكنه أشار إلى أن التحالف سيراقب قرارات البنوك المركزية العالمية حول أسعار الفائدة، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بحثاً عن أي مؤشرات اقتصادية قد تؤثر على استهلاك الوقود.
وقال «هذا هو المؤشر (قرارات أسعار الفائدة) الذي يؤثر على الاستثمارات والطلب على النفط والمنتجات النفطية».
وأشار نوفاك إلى أن التحالف قد يعدل قراراته إذا لزم الأمر.

أخبار ذات صلة
«أوبك+» تعلن مستويات جديدة لإنتاج النفط بدءاً من 2024
الإمارات تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024
المصدر: وكالات
ألكسندر نوفاك
النفط
أوبك
أوبك+
أوبك بلس
إنتاج النفط
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
حاكم الشارقة خلال افتتاح المؤتمر بحضور سارة مسلم (وام)
الإمارات
حاكم الشارقة: تعزيز التعاون لدعم الأطفال
اليوم 01:02
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
الإمارات
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
اليوم 01:02
مشاركون في الورشة (من المصدر)
الإمارات
«التغير المناخي»: تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
اليوم 01:02
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
الإمارات
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©