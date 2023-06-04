روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الأحد، إن بلاده تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماع لتحالف «أوبك+» لكبار المنتجين.

وقرر التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارج المنظمة، بعد سبع ساعات من المحادثات، خفض إجمالي الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل إضافية يومياً.

وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، إن إجمالي تخفيضات التحالف للإنتاج منذ أكتوبر 2022 وصلت إلى 3.66 مليون برميل يومياً، وذلك لضمان استقرار السوق العالمية للنفط.

وبشكل منفصل، أوضح مكتب نوفاك أن روسيا ستعدل مستوى إنتاجها من النفط الخام إلى 9.828 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير. وبذلك، سيصل إنتاجها المستهدف إلى نحو 9.3 مليون برميل يومياً بعد أن أعلنت خفضا طوعياً إضافياً في وقت سابق بواقع 500 ألف برميل يومياً.

وأضاف نوفاك أن السوق متوازنة بشكل أو بآخر، وأن الطلب آخذ في الارتفاع، لكنه أشار إلى أن التحالف سيراقب قرارات البنوك المركزية العالمية حول أسعار الفائدة، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بحثاً عن أي مؤشرات اقتصادية قد تؤثر على استهلاك الوقود.

وقال «هذا هو المؤشر (قرارات أسعار الفائدة) الذي يؤثر على الاستثمارات والطلب على النفط والمنتجات النفطية».

وأشار نوفاك إلى أن التحالف قد يعدل قراراته إذا لزم الأمر.