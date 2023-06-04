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قوى لبنانية تعلن مرشحاً جديداً لرئاسة الجمهورية

جهاد أزعور
5 يونيو 2023 00:27

أعلنت قوى معارضة ونواب مستقلون في لبنان، الأحد، ترشيح مسؤول صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لرئاسة البلاد.
وصادق اجتماع للقوى على ترشيح أزعور المدير الحالي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني الأسبق.
ولبنان دون رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر الماضي.
وقال النائب ميشال معوض، إنه سحب ترشحه دعماً لأزعور. وسبق أن حصل معوض أكثر من مرة على أكبر عدد من الأصوات في مجلس النواب في تصويت لاختيار رئيس للبلاد لكن لم يكتب له النجاح لعدم كفاية عدد الأصوات للفوز بالمنصب.
وذكر نواب من المعارضة أن التوافق على أزعور قد يساعده في الحصول على 65 صوتاً المطلوبة لانتخابه في اقتراع سري في المجلس التشريعي المؤلف من 128 مقعداً.
ولم يعلن أزعور بعد ترشحه، لكن مصادر سياسية تقول إنه عقد اجتماعات منفصلة مع مختلف الأحزاب وأعضاء البرلمان لمناقشة حظوظه في الفوز بالانتخابات.

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