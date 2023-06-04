واشنطن تحذر من محاولات لإفشال الانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

حذر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند من «جهود غير محددة» لتقويض العملية الانتخابية التي تخطط الأمم المتحدة لمساعدة البلاد على إجرائها قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى عدم استقرار الأوضاع في ليبيا.

وقال نورلاند في لقاء صحفي أمس: «إن الوضع الراهن غير مستقر بطبيعته»، محذراً «من جهود غير محددة لاستغلال الانقسامات الداخلية وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات».

ووجه نورلاند رسالة إلى الأطراف الليبية قائلاً: «رسالتنا هي أنك ستحصل على الشرعية فقط من خلال الانتخابات».

وفي غضون ذلك، اصطدمت لجنة «6+6» الليبية المشتركة بعقبة جديدة عقب إعلانها الانتهاء من قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة «النواب - الشيوخ» بعد اجتماعات مكثفة في مدينة «بوزنيقة» بالمغرب، ما يهدد بنسف ما تم الاتفاق عليه.

وأعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في بيانين منفصلين رفضهم التعديل الدستوري الـ13، ومخرجات لجنة «6+6» لعدم دستوريتها.

وأكد 61 نائباً ليبياً رفضهم لزيادة لجنة «6+6» عدد مقاعد مجلس النواب عقب الانتخابات المقبلة، محمّلين رئاسة البرلمان المسؤولية عن الخلافات التي سيجرّها ذلك بين الليبيين في حال التوقيع على ذلك التعديل دون الرجوع إلى المجلس للتشاور والاتفاق عليه.

كما استنكر أعضاء البرلمان الليبي ما وصفوه في بيانهم «تجاوز اللجنة عملها الذي اختيرت لأجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب».

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع وفد من أعيان قبيلة «الجوازي»، ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية، بحسب ما أعلنه مكتب إعلام المجلس الرئاسي في بيان له. وجدد أعيان قبيلة «الجوازي» دعمهم جهود المجلس في تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري.