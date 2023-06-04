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إعلان دارفور «منطقة منكوبة»

إعلان دارفور «منطقة منكوبة»
5 يونيو 2023 01:00

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أمس، الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل.
وقال مناوي على «تويتر»، إن «مدينة كتم في الإقليم تشهد انتهاكات فظيعة مماثلة لما حدث في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور».
وأضاف: «أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا منذ أمس الأول، بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة، ونطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة».
من جانبه، أعلن حزب المؤتمر السوداني، سقوط عشرات من القتلى والجرحى المدنيين بمدينة «كُتُم» جراء القتال في المدينة.
وأضاف أن «إحراق سوق المدنية وانتشار أعمال السلب والنهب والانتهاكات بشكل واسع أجبر كثيراً من سكان المدينة والمعسكر على النزوح إلى مناطق أخرى أكثر أمناً».

مني أركو مناوي
دارفور
السودان
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