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السيسي يحث جميع الأطراف السودانية على تغليب صوت الحكمة

السيسي يحث جميع الأطراف السودانية على تغليب صوت الحكمة
5 يونيو 2023 01:00

القاهرة (الاتحاد)

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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في السودان، من أجل الحفاظ على المؤسسات الوطنية ومنعها من الانهيار.
وحث السيسي، خلال اجتماع مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يزور القاهرة، على تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة المتضررين، مطالباً جميع الأطراف السودانية بتغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.
وبشأن مباحثاته مع رئيس موريتانيا، قال السيسي: «تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفى مدى زمني محدد، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة».

عبدالفتاح السيسي
السودان
محمد ولد الشيخ الغزواني
القاهرة
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