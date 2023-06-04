أوغندا تعلن مقتل 54 جندياً أفريقياً بالصومال

أحمد عاطف (مقديشو، القاهرة)

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جندياً من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أتميس» في هجوم شنه مسلحو حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.

وكتب موسيفيني في تغريدة على «تويتر» أمس: «عثرنا على جثث 54 جندياً أحدهم قائد».

واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 من مايو قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة مقديشو.

وقاد الإرهابيون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة، ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.

وتبنت الهجوم حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تعرضت لها القوة «أتميس» منذ إطلاقها عملية في أغسطس الماضي ضد جماعة «الشباب».

وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي، أن رد الفعل الأولي المذعور ساهم في ارتفاع الحصيلة، وأشار إلى أن قائدين ارتكبا خطأً وأمرا الجنود بالتراجع، موضحاً أنهما سيواجهان تهماً في محاكمة عسكرية.

وقال خبراء وباحثون متخصصون في شؤون الجماعات الإرهابية لـ«الاتحاد»، إن الغارات الجوية التي تستهدف تعزيزات ومعدات قتالية لـ «الشباب»، ليست مناسبة بالقدر الكافي لتحجم العناصر الإرهابية في ظل تمترس الحركة وانتشارها.

وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإرهابية ومؤسس «الجبهة الوسطية لمجابهة العنف والتطرف» صبرة القاسمي، أن دول الصومال وتشاد والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو، باتت البقعة الأكثر رعباً في العالم، رغم الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول والحلفاء، لافتاً إلى أن الطريق طويل وشاق، خاصة أن حركة «الشباب» ليست وحدها بل معها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، وأن هناك ارتباطات وتداخلات بين التنظيمات الأكثر تشدداً والعصابات الإجرامية.

وأضاف القاسمي لـ«الاتحاد»، أنه «رغم العمليات العسكرية المتواصلة ضد الحركات الإرهابية، إلا أنها تعتبر ضعيفة بالنسبة لقدرات التنظيمات وانتشارها وسرعة تحركاتها، ولا تتناسب مع العمليات التي تقوم بها العصابات الإرهابية، وإن كان لها تأثير فهو محدود جداً، بالنسبة لحجم الانتشار والتوزيع الجغرافي والحركي لهذه المجموعات».

وشدد على أن «المنطقة مازالت في حاجه ماسة لمزيد من التحالفات والجهد والعمليات الموجهة لمكافحة هذه المجموعات وقطع الطرق أمام انتشارها وتمويلها ونشاطاتها».

من جانبه، أشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد سلطان لـ«الاتحاد» أن حركة «الشباب» تسعى للصمود قدر الإمكان في مواجهة الحملات العسكرية وستواصل القتال.

وأشار سلطان إلى أن انخراط القبائل في محاربة الجماعة كبدها خسائر كبيرة، الأمر الذي يشير إلى أن الأزمة في الصومال ليست أزمة جماعات إرهابية فقط، ولكنها أشمل من ذلك وتعد سياسية واقتصادية ومجتمعية واجتماعية.