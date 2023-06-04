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تواصل القصف على منطقة بيلغورود الروسية

تواصل القصف على منطقة بيلغورود الروسية
5 يونيو 2023

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن القصف على المنطقة لايزال مستمراً، الأحد.
كما استمر تساقط حطام الأجسام الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية من السماء في بعض المناطق.
وكتب جلادكوف عن القصف، على قناته على خدمة «تلغرام» الإخبارية، معترفاً بوجود معارك في قرية «نوفايا تافوليانكا» التابعة لمنطقته.
وقال، في وقت سابق «وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعاً».
وأجلي 4 آلاف شخص من المناطق المتضررة بالقصف في المنطقة ونقلوا إلى مراكز إيواء آمنة.
في الوقت ذاته، نشر مقاتلون مقطع فيديو يقولون، إنه يظهرهم في بلدة «شيبيكينو» الروسية الحدودية.

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المصدر: وكالات
بيلغورود
بيلجورود
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