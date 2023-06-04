6 قتلى بفيضانات في الجزائر

الجزائر (وكالات)

لقي 6 أشخاص مصرعهم، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء فيضانات ضربت عدة ولايات في الجزائر، ما رفع عدد ضحايا التقلبات الجوية المتواصلة منذ الشهر الماضي إلى 9 وفيات. وبحسب إدارة الحماية المدنية بولاية سعيدة، عبر بيان أمس، فإنه خلال البحث عن مفقودين، عثرت فرقها على 4 جثث، بينهم طفل (12 عاماً)، جرفتهم السيول ليلة السبت في عدة أحياء بالمنطقة.

كما أعلنت إدارة الحماية المدنية بولاية الأغواط جنوب العاصمة، أمس، عن العثور على جثتين لشخصين جرفت الفيضانات سيارتهما، فيما يتم البحث عن آخرين كانوا في السيارة دون ذكر عددهم.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية، منذ الجمعة، عدة تنبيهات عن تساقط أمطار رعدية في ولايات شمالية، وهي تقلبات جوية متواصلة منذ نهاية مايو الماضي وأودت إجمالاً بحياة 9 أشخاص. والخميس، لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، جراء فيضانات ضربت ولايتي «تيبازة» غربي العاصمة و«قالمة» بعد جفاف دام لأكثر من شهرين. وبعد جفاف في مارس وأبريل الماضيين، تشهد ولايات شمالية أمطاراً غزيرة غير اعتيادية ساهمت في ارتفاع مخزونات السدود.