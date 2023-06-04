4 مجموعات مسلحة تتعهد بوقف القتال في الكونجو الديمقراطية

كينشاسا (وكالات)

أعلنت 4 مجموعات مسلحة محلية ناشطة في إقليم «إيتوري» في شمال شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، التزامها بنبذ العنف ووقف الأعمال المسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن، والانضمام إلى برنامج نزع السلاح وتيسير حرية حركة انتقال الأفراد والبضائع في أنحاء الإقليم.

وأفادت وكالة الأنباء الكونغولية، أنّ هذا الإعلان جاء من جانب المجموعات الأربع المسلحة عقب حوار معهم نظمه حاكم إقليم «إيتوري» بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وتعهد قادة المجموعات المسلحة الأربع بوقف الأعمال العدائية في إقليم «إيتوري» والتوقف عن أي أعمال عنف بحق المدنيين وقوى الدفاع والأمن، مؤكدين التزامهم بتسهيل حرية حركة الأفراد والبضائع وتشجيع عودة النازحين واللاجئين إلى مواقع إقامتهم والتخلي عن حمل السلاح أو ما يشير إلى القيام بأي نشاط عسكري وعدم الإذعان لأي تأثيرات أو تلاعب بهدف تكدير السلم والأمن والترابط الاجتماعي في إقليم «إيتوري».