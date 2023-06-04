الكرملين: بوتين يخصص وقتاً كافياً لمتابعة العملية العسكرية

موسكو (وكالات)

أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكرس كثيراً من الوقت للاجتماعات بشأن تقدم العملية العسكرية الخاصة بقدر ما يحتاجه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال بيسكوف، في تصريحات تلفزيونية: «بقدر ما هو ضروري تماماً للقائد الأعلى لممارسة القيادة العامة»، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتلقى معلومات محدثة باستمرار في يوم وقوع الهجوم على موسكو ومنطقة موسكو بطائرات مسيرة، حيث حصل على تقارير، بما في ذلك عبر الهاتف، ثم أعطى بعد ذلك بعض التعليمات بصفته الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد بيسكوف أن «بوتين تلقى تقارير من وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ ومن رؤساء المناطق في موسكو ومنطقة موسكو. وكانت التقارير ترد باستمرار».