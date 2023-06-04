الهند: «خطأ بشري» وراء حادث القطارات

بالاسور (وكالات)



أعلنت السلطات الهندية أنها تمكنت من تحديد سبب اصطدام القطارات الثلاثة الذي أودى بحياة 288 شخصاً والمسؤولين عنه، بينما تبحث عائلات عن أبنائها المفقودين منذ الحادث الذي يعد الأسوأ منذ عقود في البلاد.

وفي موقع قريب من مكان الحادث المروع، تحولت مدرسة ثانوية إلى مشرحة مؤقتة ترافق السلطات إليها عائلات للتعرف على جثث أقربائها، مع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلن وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فيشناو، أمس: «حددنا سبب الحادث والأشخاص المسؤولين عنه». لكنه رأى أنه «من غير المناسب» إعطاء تفاصيل قبل التقرير النهائي للتحقيق.

وأكد أشويني أن «التغيير حدث خلال التشابك الإلكتروني، ووقع الحادث بسبب ذلك»، في إشارة إلى نظام إشارات معقد مصمم لمنع القطارات من الاصطدام عبر تنظيم حركتها على القضبان. وأضاف: «سيتم العثور على من قام بذلك، وكيف حصل ذلك بعد تحقيق مناسب».

وكانت صحيفة «تايمز أوف إنديا» ذكرت، أمس، نقلاً عن تقرير التحقيق الأولي، أن «خطأً بشرياً» في تنظيم الإشارات المرورية قد يكون تسبب في التصادم في واحدة من أسوأ كوارث القطارات في تاريخ الهند.

وقالت الصحيفة، إن قطار «كوروماندا إكسبريس» الذي يربط بين كالكوتا ومادراس أعطي الضوء الأخضر ليسير على السكة الرئيسية، لكن تم تغيير مساره بسبب خطأ بشري إلى سكة كان يستخدمها قطار للشحن.

واصطدم قطار الركاب بسرعة حوالي 130 كلم في الساعة، بقطار الشحن، وهو ما أدى إلى انقلاب ثلاث عربات على السكة المجاورة واصطدامها بالجزء الخلفي من قطار سريع كان في رحلة بين بانغالور وكالكوتا، كما أضافت الصحيفة نقلاً عن التقرير نفسه.

وقالت «تايمز أوف إنديا»، إن انقلاب العربات هو الذي تسبب بالضرر الأكبر.

وقتل 288 شخصاً على الأقل في المأساة وجرح أكثر من 900 آخرين. لكن حصيلة الضحايا قد تكون أكبر وقد تبلغ 380 قتيلاً، حسب سودهانشو سارانجي المدير العام لخدمات الإطفاء في ولاية أوديشا.