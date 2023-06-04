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«الناتو» يدعو تركيا لرفع اعتراضها على انضمام «السويد»

«الناتو» يدعو تركيا لرفع اعتراضها على انضمام «السويد»
5 يونيو 2023 01:00

إسطنبول (وكالات) 

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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي وفت بالتزاماتها، وإلى استكمال انضمامها إلى الحلف في أقرب وقت ممكن.
وعقب لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة، في قصر دولما بهجة في إسطنبول، أشاد ستولتنبرغ أمام الصحافيين بـ «اجتماع مثمر».
وتعترض تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» بسبب خلاف حول «ناشطين أكراد».
وأشار ستولتنبرغ إلى أن «الوقت حان ليحدث ذلك الانضمام قبل قمة فيلنيوس» المقررة في 11 و12 يوليو، عندما يجتمع رؤساء دول الناتو الـ31.
وأعلن ستولتنبرغ إنشاء «آلية دائمة» بين حلف شمال الأطلسي وتركيا، وعقد اجتماع مقبل «في 12 يونيو» من دون تحديد مكان انعقاده. وأكد أن «انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمنها، لكنه سيجعل تركيا أقوى أيضاً»، مضيفاً أنه «ينوي استكمال انضمام السويد في أقرب وقت ممكن».
وتركيا والمجر هما آخر دولتين في الناتو لم تصادقا بعد على عضوية السويد.
وشكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي دُعي، أمس الأول، لحضور حفل تنصيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في 28 مايو لخمس سنوات إضافية على رأس البلاد، تركيا لنشرها تعزيزات في كوسوفو التي تشهد اضطرابات.
وتشارك تركيا في قوة «كفور» المتعددة الجنسية بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو. 

 

 

الناتو
تركيا
السويد
حلف شمال الأطلسي
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