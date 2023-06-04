سوناك يسعى لتعزيز العلاقات مع بايدن خلال زيارة إلى واشنطن

لندن (الاتحاد)

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن الأسبوع الجاري، حيث يعتزم العمل على إقامة علاقات «وثيقة وصريحة» مع الرئيس جو بايدن حسبما ذكر داونينغ ستريت.

ويلتقي سوناك الرئيس الأميركي للمرة الرابعة في أربعة أشهر، وقال داونينغ ستريت في بيان: «في السنوات الأخيرة لم يجر أي رئيس وزراء بريطاني اتصالات مستمرة على هذا النحو مع رئيس الولايات المتحدة». وقال سوناك: «الولايات المتحدة أقرب حليف لنا، ونحن بالنسبة إلى بعضنا البعض شريك الملاذ الأول في المجالات كافة، سواء كان ذلك لضمان سلامة مواطنينا أو تطوير اقتصاداتنا، ولهذا السبب من المهم جدا أن يبني رئيس وزراء بريطاني علاقات وثيقة وصريحة مع رئيس الولايات المتحدة». ويتحدث سوناك، الخميس المقبل أيضاً، أمام كبار قادة الأعمال الأميركيين بمناسبة انعقاد «بيزنس راوند تيبل»، وهو تجمع سنوي للرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية.

وأوضح داونينغ ستريت في البيان أن «هذه الزيارة ستكون فرصة لتقوية العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك مواصلة القيادة البريطانية والأميركية في قضايا عالمية».