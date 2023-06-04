البابا فرنسيس يدعو إلى السلام

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى إحلال السلام وأعرب عن معارضته الحرب.

في أول ظهور له في برنامج تلفزيوني رئيسي، قال رئيس الكنيسة الكاثوليكية «إنها قصة قديمة قدم الإنسانية: بالسلام، تنتصر دائماً، ربما قليلاً، لكنك تفوز. وبالحرب، تخسر كل شيء، وما يطلق عليه مكاسب هي خسائر».

وقال البابا فرنسيس، في البرنامج التلفزيوني «في صورته» على قناة «راي1» الإيطالية، إن هناك «الفرح في العذاب»، في إشارة إلى الحروب والصراعات.

وهذا أول ظهور للبابا فرنسيس في ستوديو تليفزيوني. وكانت المقابلات التلفزيونية معه، حتى الآن، تجري في الفاتيكان أو عبر رابط مصور.

ويبث البرنامج التلفزيوني الشهير تقليدياً كل يوم أحد.

وعندما سئل بابا الفاتيكان، من قبل ضيف آخر، عن صحته، قال مازحاً «مازلت على قيد الحياة».