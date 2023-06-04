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«أوبك+» تعلن مستويات جديدة لإنتاج النفط بدءاً من 2024

مقر منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا
4 يونيو 2023 22:58

اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وغير الأعضاء فيها «أوبك+»، على تعديل مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام إلى 40.46 مليون برميل في اليوم بدءاً من الأول من يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة النمساوية فيينا، على إعادة تأكيد وتمديد ولاية لجنة الرصد الوزارية المشتركة وأعضائها لإجراء استعراض دقيق لظروف سوق النفط العالمية ومستويات إنتاج النفط ومستوى التوافق.
وأكد المشاركون الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة التامة وتأييد مفهوم التعويض من جانب البلدان التي تنتج أعلى من مستوى الإنتاج المطلوب وفقاً إلى مستويات إنتاجها المقررة بالفعل.
وأقر المشاركون عقد الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين ل«أوبك بلس» يوم 26 نوفمبر 2023 في فيينا.
جاء هذا الاتفاق في ضوء الالتزام، المستمر للبلدان المشاركة في منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها، بإعلان التعاون من أجل تحقيق وإدامة سوق نفط مستقر وتقديم إرشادات طويلة الأجل للسوق، وتماشياً مع النهج الناجح المتمثل في توخي الحذر والاستباقية الذي اعتمدته باستمرار «أوبك» والبلدان المشاركة من خارجها في إعلان التعاون.

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