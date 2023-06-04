الإثنين 5 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان.. مليون نازح و400 ألف لاجئ جراء التصعيد

أعمدة الدخان تتصاعد من العاصمة الخرطوم
4 يونيو 2023 22:43

أدى التصعيد العسكري في السودان إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل البلاد ولجوء 400 ألف إلى دول الجوار.
وقال سكان وشهود عيان إن دوي إطلاق نار سمع في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم اليوم الأحد في اليوم التالي لانتهاء سريان وقف لإطلاق النار.
وبدأ وقف إطلاق النار في 22 مايو الماضي وانتهى أجله ليلة السبت. وأدى وقف إطلاق النار إلى هدوء حدة التصعيد والسماح بوصول بعض المساعدات الإنسانية.
اندلع التصعيد الحالي يوم 15 أبريل الماضي.
وأظهرت لقطات حية، اليوم الأحد، تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في سماء العاصمة.
وخارج العاصمة، استمر التصعيد في منطقة دارفور النائية في الغرب.
وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكـ، الذي اندلع يومي الجمعة والسبت، أثر على مدينة كتم، وهي مركز تجاري وإحدى البلدات الرئيسية في شمال دارفور.

 

أخبار ذات صلة
إعلان دارفور «منطقة منكوبة»
السيسي يحث جميع الأطراف السودانية على تغليب صوت الحكمة
المصدر: وكالات
السودان
التصعيد العسكري
لاجئون
نازحون
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
حاكم الشارقة خلال افتتاح المؤتمر بحضور سارة مسلم (وام)
الإمارات
حاكم الشارقة: تعزيز التعاون لدعم الأطفال
اليوم 01:02
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
الإمارات
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
اليوم 01:02
مشاركون في الورشة (من المصدر)
الإمارات
«التغير المناخي»: تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
اليوم 01:02
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
الإمارات
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©