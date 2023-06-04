السودان.. مليون نازح و400 ألف لاجئ جراء التصعيد

أدى التصعيد العسكري في السودان إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل البلاد ولجوء 400 ألف إلى دول الجوار.

وقال سكان وشهود عيان إن دوي إطلاق نار سمع في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم اليوم الأحد في اليوم التالي لانتهاء سريان وقف لإطلاق النار.

وبدأ وقف إطلاق النار في 22 مايو الماضي وانتهى أجله ليلة السبت. وأدى وقف إطلاق النار إلى هدوء حدة التصعيد والسماح بوصول بعض المساعدات الإنسانية.

اندلع التصعيد الحالي يوم 15 أبريل الماضي.

وأظهرت لقطات حية، اليوم الأحد، تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في سماء العاصمة.

وخارج العاصمة، استمر التصعيد في منطقة دارفور النائية في الغرب.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكـ، الذي اندلع يومي الجمعة والسبت، أثر على مدينة كتم، وهي مركز تجاري وإحدى البلدات الرئيسية في شمال دارفور.