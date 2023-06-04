مسلحون ينفّذون مجزرة ويخطفون أطفالاً في نيجيريا

قالت الشرطة وسكان، اليوم الأحد، إن مسلحين في نيجيريا قتلوا عشرات الأشخاص وخطفوا عدداً من الأطفال بولايتين شماليتين في هجمات منفصلة هي الأحدث من نوعها.

وكثيراً ما تقوم عصابات مسلحة على متن دراجات نارية في المنطقة بخطف قرويين وسائقي سيارات وطلبة لطلب فدية.

وقال سكان، إن مسلحين هاجموا قريتي «جانباكو» و«ساكيدا» في شمال غرب ولاية «زامفارا»، أمس السبت، مما أدى إلى مقتل 24 شخصاً. كما خطف المسلحون عددا من الأطفال، الذين كانوا يجمعون الحطب، في غابة بقرية «جورا» المجاورة.

وقال حسيني أحمد وأبو بكر مارادون، وهما من سكان «جانباكو» و«ساكيدا»، في تصريحات عبر الهاتف، إن العصابات طلبت من سكان القريتين قبل أيام دفع رسوم لتركهم يزرعون حقولهم، لكن القرويين لم يفعلوا ذلك.

وأكد يزيد أبو بكر المتحدث باسم شرطة ولاية «زامفارا» وقوع الهجمات، لكنه قال إنه تم الإبلاغ عن مقتل 13 شخصاً فقط وخطف تسعة من الصبية والفتيات.