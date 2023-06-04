الإثنين 5 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تحذّر من تفاقم الأزمة الأوكرانية

جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذائف
4 يونيو 2023 20:12

حذّرت الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، من «تصاعد التوتر» في الأزمة الأوكرانية الحالية المستمرة منذ فبراير 2022.
وقال الكرملين، إن إمداد الدول الغربية لكييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى جولة أخرى من التوتر.
وأصبحت بريطانيا، الشهر الماضي، أول دولة تزود أوكرانيا بصواريخ «كروز» بعيدة المدى. وقد سلكت لندن لكييف صواريخ «ستورم شادو».
وطلبت أوكرانيا من ألمانيا صواريخ «كروز» من طراز «توروس» التي يبلغ مداها 500 كيلومتر. كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستمنح أوكرانيا صواريخ ذات مدى يسمح لها بتنفيذ هجومها المضاد الذي طال انتظاره.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، لمراسل قناة روسيا-1 «التلفزيونية» بدأنا بالفعل نشهد مناقشات حول تسليم صواريخ من فرنسا وألمانيا يصل مداها إلى 500 كيلومتر أو أكثر.
وأضاف «هذا سلاح مختلف تماما... سيؤدي إلى جولة أخرى من تصاعد التوتر».
وانتقدت روسيا مراراً الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة وحذّرت من أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) صارت بالفعل أطرافا مباشرة في الصراع.
وأوضحت موسكو أنها تعتبر مثل هذه الأسلحة، التي يقدمها الغرب، أهدافاً مشروعة.
وتقول أوكرانيا، إنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، ومنها الصواريخ بعيدة المدى، للدفاع عن نفسها.
كما أكد بيسكوف أن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى «يتم إنجاز المهمة... لا يوجد بديل».
وتقول موسكو، إنها اضطرت للقيام بعمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية أمنها والتصدي لما تقول إنه عداء وعدوانية من الغرب الذي تقول، إنه مصمم على تدمير روسيا.

أخبار ذات صلة
الكرملين: بوتين يخصص وقتاً كافياً لمتابعة العملية العسكرية
إندونيسيا تقترح خطة سلام في أوكرانيا.. وكييف ترد
المصدر: رويترز
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الدول الغربية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
حاكم الشارقة خلال افتتاح المؤتمر بحضور سارة مسلم (وام)
الإمارات
حاكم الشارقة: تعزيز التعاون لدعم الأطفال
اليوم 01:02
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
الإمارات
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
اليوم 01:02
مشاركون في الورشة (من المصدر)
الإمارات
«التغير المناخي»: تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
اليوم 01:02
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
الإمارات
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©