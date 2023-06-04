روسيا تحذّر من تفاقم الأزمة الأوكرانية

حذّرت الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، من «تصاعد التوتر» في الأزمة الأوكرانية الحالية المستمرة منذ فبراير 2022.

وقال الكرملين، إن إمداد الدول الغربية لكييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى جولة أخرى من التوتر.

وأصبحت بريطانيا، الشهر الماضي، أول دولة تزود أوكرانيا بصواريخ «كروز» بعيدة المدى. وقد سلكت لندن لكييف صواريخ «ستورم شادو».

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا صواريخ «كروز» من طراز «توروس» التي يبلغ مداها 500 كيلومتر. كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستمنح أوكرانيا صواريخ ذات مدى يسمح لها بتنفيذ هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، لمراسل قناة روسيا-1 «التلفزيونية» بدأنا بالفعل نشهد مناقشات حول تسليم صواريخ من فرنسا وألمانيا يصل مداها إلى 500 كيلومتر أو أكثر.

وأضاف «هذا سلاح مختلف تماما... سيؤدي إلى جولة أخرى من تصاعد التوتر».

وانتقدت روسيا مراراً الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة وحذّرت من أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) صارت بالفعل أطرافا مباشرة في الصراع.

وأوضحت موسكو أنها تعتبر مثل هذه الأسلحة، التي يقدمها الغرب، أهدافاً مشروعة.

وتقول أوكرانيا، إنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، ومنها الصواريخ بعيدة المدى، للدفاع عن نفسها.

كما أكد بيسكوف أن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى «يتم إنجاز المهمة... لا يوجد بديل».

وتقول موسكو، إنها اضطرت للقيام بعمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية أمنها والتصدي لما تقول إنه عداء وعدوانية من الغرب الذي تقول، إنه مصمم على تدمير روسيا.