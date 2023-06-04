19 قتيلاً بانهيار أرضي في الصين

قال التلفزيون المركزي الصيني، إن 19 شخصاً لقوا حتفهم، اليوم الأحد، في انهيار أرضي وقع بأحد المناجم في إقليم سيتشوان الواقع جنوب غرب الصين. ووقع الانهيار الأرضي في منطقة جبلية بالقرب من مدينة «ليشان» الواقعة في جنوب الإقليم.

وقال التلفزيون الصيني، إن سفح الجبل انهار فوق منشآت الإنتاج والمرافق السكنية التابعة لإحدى شركات التعدين المحلية.

وشارك أكثر من 180 منقذاً في عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث وأنهوا عملهم هناك. وأضاف التلفزيون الصيني أن تحقيقاً يجري الآن لمعرفة سبب الانهيار الأرضي.

وأشارت بيانات لتتبع حالة الطقس إلى أن مدينة «ليشان» تعرضت لأمطار غزيرة على مدى اليومين السابقين للحادث.