اشتباكات في باخموت ومعارك في قرية روسية

تشهد مدينة باخموت اشتباكات فيما اندلعت معارك في قرية روسية محاذية للحدود الأوكرانية، اليوم الأحد.

وأعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، التي تعرضت لقصف أوكراني في الأيام الأخيرة، أن «معارك» تدور في قرية «نوفايا تافوليانكا».

وقال غلادكوف، في رسالة عبر تطبيق تلغرام «وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعاً».

من جانبها، قالت القوات المسلحة الأوكرانية، إن الاشتباكات استمرت حول مدينة باخموت رغم تراجع نسبي في حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت روسيا في أواخر الشهر الماضي السيطرة على باخموت، لكن أوكرانيا تقول إن قواتها ما تزال تحتفظ بموطئ قدم محدود في المدينة وتنفي أن موسكو تسيطر بشكل كامل على المدينة.

وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا، في تقريرها اليومي اليوم الأحد، أن القوات الروسية نفذت عمليتين حول باخموت وشنت عددا من الضربات الجوية والقصف المدفعي على قرى مجاورة.

وأفاد التقرير اليومي الأوكراني بوقوع نحو 23 اشتباكا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة في منطقة دونيتسك حيث تقع باخموت، ومنطقة لوجانسك المجاورة.

وقال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية، على تطبيق تلغرام للتراسل أمس السبت بعد زيارة القوات في المنطقة «قوات الدفاع تواصل القتال».