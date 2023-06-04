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انتهاء أعمال الإنقاذ بعد تصادم قطارات في الهند

فرق إنقاذ في مكان تصادم القطارات في الهند
4 يونيو 2023 18:54

أنهت السلطات الهندية، اليوم الأحد، عمليات الإنقاذ بعد تصادم ثلاث قطارات أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
تشير الترجيحات إلى أن تعطل نظام الإشارات هو السبب في وقوع الحادث الذي أودى بحياة 275 شخصاً على الأقل.
وقال براديب جينا المسؤول في ولاية أوديشا، الواقعة شرق البلاد، إنه جرى خفض حصيلة قتلى التصادم، الذي وقع أول أمس الجمعة، والتي كانت 288 قتيلاً، بعدما اتضح أن بعض الجثث جرى عدها مرتين.
واستبعد جينا، في حديث للصحفيين، أن ترتفع الحصيلة. وأضاف "اكتملت الآن عملية الإنقاذ".
وأصيب نحو 1200 شخص بعدما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع متوقف وخرج عن مساره ليصطدم بقطار ركاب آخر كان يسير في الاتجاه المعاكس بالقرب من منطقة "بالاسور".
وقالت حكومة ولاية أوديشا، إن أكثر من 900 شخص غادروا المستشفيات، فيما لا يزال 260 يتلقون الرعاية الطبية أحدهم في حالة حرجة.

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