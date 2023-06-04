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ستولتنبرغ يدلي بتصريحات بشأن انضمام السويد لـ«الناتو»

أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف الناتو
4 يونيو 2023 18:26

أدلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، بتصريحات بشأن انضمام السويد إلى الحلف.
وقال ستولتنبرغ، إن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال أنقرة تمهيداً للانضمام للحلف.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا سيجتمعون منتصف الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات حول طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف.
كانت السويد وفنلندا قدمتا طلباً، في مايو 2022، للانضمام إلى الحلف. وقد حصلت فنلندا على العضوية بعد موافقة كل الدول الأعضاء على ذلك. بينما ما زالت السويد بحاجة إلى موافقة كل من تركيا والمجر.



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المصدر: وكالات
ينس ستولتنبرغ
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
السويد
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