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مقتل 12 عنصراً من «داعش» بهجمات في العراق

مقاتلة أف 16 تابعة للقوة الجوية العراقية
4 يونيو 2023 18:14

أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، مقتل 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بغارات جوية في محافظتي ديالى وكركوك.
وقال الجهاز، في بيان صحفي، إن العملية نفذت وفقاً لمعلومات ومتابعة استخبارية دقيقة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبواسطة طائرات «إف 16» العراقية.
وأشار إلى شن ضربات جوية ناجحة في جبال وبحيرة «حمرين» في قاطع عمليات ديالى وفي «وادي الشاي» ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم كركوك، مؤكداً إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم داعش المتشدد في محافظة الأنبار.
وذكر البيان أن «مديرية الاستخبارات العسكرية مستمرة بالنهج التعرضي لملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدوا، وستعمل على إنهاء وجودها على أرض وادي الرافدين الذي يرفض ترابه أن يدنس من قبل أقدام الإرهاب».

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