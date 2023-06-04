قادة مخابرات دول كبرى يجتمعون سراً على هامش «منتدى شانجريلا»

قال خمسة أشخاص لوكالة «رويترز» للأنباء، إن مسؤولين كباراً من نحو عشرين من أجهزة المخابرات الكبرى في العالم عقدوا اجتماعاً سرياً على هامش اجتماعات «حوار شانجريلا الأمني» في سنغافورة مطلع هذا الأسبوع.

وأضافوا أن هذه الاجتماعات تنظمها حكومة سنغافورة وتعقد سراً في مكان منفصل إلى جانب القمة الأمنية منذ عدة سنوات. ولم يكشف عن هذه الاجتماعات من قبل.

شاركت أفريل هينز مديرة المخابرات الوطنية الأميركية في الاجتماع السري ممثلة للولايات المتحدة في حين كانت الصين من بين الدول الأخرى الحاضرة.

وقال مصدر هندي، إن سامانت جويل مدير جهاز المخابرات الهندية، جناح البحث والتحليل، حضر الاجتماع أيضاً.

وقال شخص، مطلع على المناقشات، إن «الاجتماع عنصر مهم على أجندة الظل الدولية... وبالنظر إلى مجموعة البلدان المعنية، فإن هذا ليس اجتماعاً مخابراتياً، بل بالأحرى وسيلة لتعزيز فهم النوايا وبواطن الأمور على نحو أعمق».

وتابع «هناك شفرة غير معلن عنها بين أجهزة المخابرات، تتمثل في أن بوسعهم التحدث عندما تكون هناك صعوبة في التواصل والتعامل الدبلوماسي.. إنها عامل مهم للغاية خلال أوقات التوتر واجتماع سنغافورة يساعد في تعزيز ذلك».

وأحجمت المصادر الخمسة التي ناقشت الاجتماعات عن الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سنغافورة، إنه في أثناء حضور «حوار شانجريلا الأمني»، «ينتهز المشاركون ومنهم مسؤولون كبار من وكالات المخابرات الفرصة للاجتماع مع نظرائهم».

وأضاف أن «وزارة الدفاع في سنغافورة ربما تسهل بعض هذه الاجتماعات الثنائية أو المتعددة الأطراف.. المشاركون يعتبرون أن مثل هذه اللقاءات، التي تعقد على هامش (الحوار)، مفيدة».

وقال الشخص المطلع على الاجتماعات، إنه على الرغم من توافر القليل من التفاصيل، برزت خلال تلك المحادثات، التي عقدت يوم الجمعة، قضيتا الأزمة في أوكرانيا والجرائم العابرة للحدود. وعقد رؤساء أجهزة المخابرات اجتماعاً غير رسمي مساء يوم الخميس.

وقال أحد المصادر، إن اللهجة في الاجتماع كانت تعاونية لا صدامية.