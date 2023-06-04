صور.. إجلاء الآلاف في روسيا جراء القصف على بيلغورود

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية واصلت القصف على المنطقة الحدودية خلال الليل وحتى صباح اليوم بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة وإجلاء الآلاف من قراهم.

فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود

وأضاف جلادكوف، على تطبيق تلغرام "خلال الليل، كان الوضع مضطربا"، مشيرا إلى وقوع "الكثير" من الأضرار في بلدتي "شيبيكينو" و"فولوكونوفسكي" جراء القصف الأحدث.

حريق في بيلغورود جراء القصف

وذكر جلادكوف، في وقت لاحق، أن حرائق اندلعت في "شيبيكينو" بعد أن قصفت القوات الأوكرانية منطقة السوق في وسط البلدة، مضيفا أنه لم يصب أحد. وتبعد "شيبيكينو" نحو سبعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وأردف حاكم منطقة بيلغورود أنه جرى نقل أكثر من أربعة آلاف إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة.

في أواخر مايو الماضي، أعلن الجيش الروسي أنه صد أحد أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

توزيع ألعاب ومساعدات على الأطفال

ورافق جلادكوف، أمس السبت، نحو 600 طفل من بلدتي "شيبيكينو" و"جريفورون" في المنطقة إلى مدينتي "ياروسلافل" و"كالوجا" البعيدتين عن الحدود الأوكرانية.

وتتعرض "شيبيكينو"، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة تقريبا، وأماكن أخرى في مقاطعة بيلغورود للهجوم بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.