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السلطات الهندية تبدأ إصلاح خطوط السكك الحديدية بعد الحادث المأساوي

رجال شرطة يتفقدون موقع الحادث بالقرب من بالاسور، في ولاية أوديشا بشرق الهند
4 يونيو 2023 14:08

نشرت السلطات الهندية معدات ثقيلة لإصلاح خطوط السكك الحديدية، بعد وقوع حادث القطار الأكثر دموية منذ نحو ثلاثة عقود في تاريخ البلاد، بالاضافة إلى بدء تحقيق رفيع المستوى بشأن الحادث المأساوي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخصا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، بانتهاء البحث عن ناجين في حادث تصادم ثلاثة قطارات أمس الاول الجمعة، ما أسفر عن مقتل 288 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 800 راكب.

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وقالت شركة السكك الحديدية الهندية في بيان لها اليوم الأحد، إنه يتم حاليا استخدام الرافعات لرفع الحطام، ويشارك أكثر من ألف عامل من أجل تسريع جهود الإصلاح والترميم.

ومن جانبه، قال وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو، اليوم الأحد، إنه قد تم تحديد السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث، من دون توضيح المزيد من التفاصيل. وزار فايشناو موقع الحادث وقال إن الهدف من وراء العمليات هو اصلاح جميع المسارات المتضررة بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل، وقال إنه قد تم انتشال جثث جميع الضحايا. 

المصدر: وكالات
حادث تصادم
السكك الحديدية
قطار
الهند
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