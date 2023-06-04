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قناة السويس تنجح في تحريك سفينة عالقة في القناة

ناقلات تعبر قناة السويس (أرشيفية)
4 يونيو 2023 13:03

نجحت زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، في تحريك ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

وأعلن رئيس هئية قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد ، انتظام حركة الملاحة في القناة بالاتجاهين، مشيرا إلى التعامل باحترافية مع عطل مفاجئ لناقلة البترول. 
 
وقال متحدث باسم هيئة قناة السويس، جورج صفوت إن ناقلة نفط تعطلت في القناة، الأحد، ما عطل حركة المرور في الممر المائي العالمي.

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وأفاد صفوت بأن السفينة التي ترفع علم مالطا، عانت عطلا ميكانيكيا عند علامة الكيلومتر 12 من القناة.

كما قال إن هيئة القناة نشرت 3 زوارق لقطر الناقلة والسماح للسفن الأخرى بعبور الممر المائي.

 

المصدر: وكالات
مصر
السويس
قناة السويس
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