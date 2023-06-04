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السلطات الهندية تكشف ملابسات "حادث القطارات"

عمال الحفر يزيلون حافلات متضررة بعد الحادث في بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية
4 يونيو 2023 12:21

أعلن وزير السكك الحديدية في الهند أشويني فيشناو الأحد تحديد سبب حادث القطارات الذي يعد الأسوأ منذ عقود والمسؤولين عنه، دون المزيد من التفاصيل.

وقال وزير السكك الحديدية لوكالة الأنباء الهندية "حددنا سبب الحادث والأشخاص المسؤولين عنه"، ولكنه أوضح أنه "من غير المناسب" إعطاء تفاصيل قبل التقرير النهائي للتحقيق.

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وأكد أشويني أن "التغيير حدث خلال التشابك الإلكتروني ووقع الحادث بسبب ذلك" في إشارة إلى نظام إشارات معقد مصمم لمنع القطارات من الاصطدام عبر تنظيم حركتها على القضبان. وأضاف "سيتم العثور على من قام بذلك وكيف حصل ذلك بعد تحقيق مناسب".

المصدر: وكالات
السكك الحديدية
قطار
الهند
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