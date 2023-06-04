السعودية وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان للاتفاق على هدنة جديدة

أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بياناً أكدتا فيه حرصهما على استمرار المحادثات بين وفدي التفاوض السودانيين.

ودعت الرياض وواشنطن طرفي الصراع في السودان للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بفاعلية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس ) بياناً جاء فيه:"ما زال وفدا القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 / يونيو الجاري).

والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة".

وأكد البيان: "أن الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكّر الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وشدد البيان على "أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان.

كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية".



