مصرع 12 شخصاً في حادث بمنجم للذهب بفنزويلا

لقي 12 شخصا حتفهم في منجم مغلق للذهب مغلق في إل كاياو بجنوب شرق فنزويلا منطقة التعدين والتنقيب عن الذهب، كما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس السبت.

وصرح الجنرال ادغار كولينا رييس السكرتير العام لأمن المواطنين في دولة بوليفار "حتى اليوم، لدينا 12 متوفين"، موضحا أنهم "دخلوا منجم مغلق منذ فترة طويلة".

ووقع الحادث الأربعاء.

وقال كولينا رييس إن "المياه غمرت المنجم بسبب الأمطار" مما حرم عمال المناجم من الأكسجين. وأضاف أنهم "توفوا بسبب فشل في التنفس".

وتابع المصدر نفسه أنه تم انتشال سبع جثث السبت وخمس أخرى الجمعة مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى المشرحة لتحديد هوياتهم.



