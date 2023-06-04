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أوكرانيا تصد هجوماً جوياً قرب كييف

الدخان يتصاعد بعد هجوم صاروخي في كييف (أرشيفية)
4 يونيو 2023 08:48

قال مسؤولون عسكريون بالعاصمة الأوكرانية كييف إن موجة من الهجمات الجوية استهدفت أوكرانيا صباح اليوم الأحد وإن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لجميع الصواريخ والطائرات المسيرة لدى اقترابها من كييف.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية للمدينة على تطبيق تيليجرام في ساعة مبكرة اليوم "وفقا للمعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة.. الدفاعات الجوية دمرت كل ما كان متجها صوب المدينة بالفعل قبل الوصول".
ولم يتسن لرويترز التحقق من النبأ من مصادر مستقلة.

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وقال شهود من رويترز إنهم سمعوا عدة انفجارات في منطقة كييف وليس في المدينة وإنها ناجمة على ما يبدو عن قصف أهداف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.
وظلت صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا لما يقرب من ثلاث ساعات تقريبا للتحذير من الغارات الجوية.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
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