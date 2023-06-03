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ألمانيا تكثف ضرباتها لشبكات دعم «داعش» و«حزب الله»

تشديد عمليات المراقبة وضبط داعمي التنظيمات الإرهابية في أوروبا (أرشيفية)
4 يونيو 2023 01:18

دينا محمود (لندن)

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بالتزامن مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة أنشطة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في أنحاء مختلفة من أوروبا، تتسارع وتيرة الضربات التي تتعرض لها خلايا التمويل والتجنيد العاملة لحساب هذه المنظمات، في دول ذات ثقل سياسي واقتصادي لا يُستهان به في القارة، وعلى رأسها ألمانيا.
فبعدما ضبطت السلطات الألمانية أوائل مايو الماضي أشخاصاً عكفوا على مدى سنوات طويلة، على تقديم دعم لوجيستي لميليشيات «حزب الله» الإرهابية، فككت الأجهزة الأمنية في ألمانيا بنهاية الشهر نفسه، مجموعة أخرى، كانت متورطة هذه المرة، في جمع الأموال لصالح تنظيم «داعش» الدموي.
وأكدت مصادر أمنية في برلين، أن العملية الأخيرة، التي شارك فيها أكثر من ألف عنصر من الشرطة الاتحادية وقوات الأمن في ولايات البلاد المختلفة، وأسفرت عن القبض على سبعة أشخاص، تشكل إحدى كبريات الضربات الأمنية التي نُفِذَت في ألمانيا، بهدف تفكيك المجموعات الضالعة، في تقديم الدعم بمختلف أشكاله، للتنظيمات الإرهابية.
وأشار الخبراء، إلى أن اتساع نطاق هذه العملية التي كشفت عنها السلطات الألمانية النقاب مؤخراً، تجسد في أنها أُجريت في أربع ولايات مختلفة، وتضمنت تسع عشر مداهمة متزامنة لنحو 90 مبنى، بجانب مداهمة واحدة نُفِذَت في هولندا، وأدت جميعها إلى اعتقال الأشخاص السبعة، وغالبيتهم من الألمان. وانخرط هؤلاء المعتقلون، حسبما ذكر موقع «وورلد إز وان» الإلكتروني، في جمع تبرعات قُدِرَت بعشرات الآلاف من اليوروهات، لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، منذ عام 2020، عبر تطبيق «تيليجرام».
ووفقاً لمصادر إعلامية غربية، لعب المعتقلون السبعة، الذين ضُبِطوا في ولايات بريمن وشمال الراين- فيستفاليا وبادن- فورتمبيرج وراينلاند- بفالتس، دورا وُصِفَ بـ «المركزي»، في إمداد تنظيم «داعش» الإرهابي بالأموال، وهو ما يُجرِّمه القانون الألماني، الذي يحظر ممارسة أي نشاط على الإنترنت، يرمي لمساندة الجماعات الإرهابية، أو تجنيد مسلحين للانضمام إلى صفوفها.
ومنذ مطلع عام 2014، أي بالتزامن مع الفترة التي بدأ فيها الإرهابيون الدواعش، في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا، بدأت السلطات الألمانية تشديد القوانين بداخل البلاد، لتضمن مقاضاة المواطنين أو المقيمين، الذين يرتكبون أي جرائم، تسهم في تعزيز قوة تنظيم «داعش». وعلى الرغم من الانتكاسات التي مُني بها التنظيم الدموي في السنوات التالية، ما أجبره على الانسحاب من معاقله الرئيسة في الشرق الأوسط، فلا تزال أجهزة الأمن الغربية، تشدد عمليات المراقبة التي تستهدف المتعاطفين معه، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في وقت تتخوف فيه الدوائر الاستخباراتية في الغرب، من تزايد حملات التجنيد وجمع الأموال لصالح «داعش»، وغيره من الجماعات المتطرفة، على الشبكة العنكبوتية.
وجاءت حملة الاعتقالات الأخيرة، بعد ثلاثة أسابيع، من توجيه أجهزة الأمن الألمانية، ضربة قوية لعملاء «حزب الله» في البلاد، المُصنّف منذ ثلاث سنوات إرهابياً بشكل كامل في أراضيه، وذلك بعدما اعتقلت في العاشر من الشهر الماضي، شخصين في ولاية سكسونيا السفلى، أحدهما ألماني، بتهمة الترويج لهذه الميليشيات الإرهابية، وممارسة أنشطة لصالحها.

ألمانيا
داعش
حزب الله
الإرهاب
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