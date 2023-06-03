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بايدن: اتفاق سقف الدين جنّب أميركا «انهياراً اقتصادياً»

بايدن: اتفاق سقف الدين جنّب أميركا «انهياراً اقتصادياً»
4 يونيو 2023 01:18

واشنطن (وكالات)

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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أهمية اتفاق رفع سقف الدين في مساعدة بلاده على تجنب «انهيار اقتصادي». 
وقال بايدن في خطاب للأمة من المكتب البيضوي بشأن مشروع القانون الذي يتيح رفع سقف الديون الأميركي وتجنب بلاده التخلف عن السداد «لقد تجنبنا أزمة اقتصادية وانهياراً اقتصادياً». 
وأضاف «لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات لكن تأكدوا من أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكل انتصاراً كبيراً لاقتصادنا والشعب الأميركي، نحن نعمل على خفض الإنفاق وتقليص العجز». 
وتابع الرئيس الأميركي «ما من شيء سيكون أكثر انعداماً للمسؤولية وما من شيء سيكون أكثر كارثية» من التخلف عن السداد، معرباً عن شكره لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير ذلك الإجراء.

الولايات المتحدة
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